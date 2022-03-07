МВД озвучило итоги сегодняшней протестной акции. В Петербурге задержали половину участников

Согласно данным, приведённым официальным представителем МВД России Ириной Волк, в сегодняшней акции протеста приняли участие около полутора тысяч петербуржцев. Семьсот пятьдесят человек из них были задержаны и доставлены в отделения полиции.

Общее количество жителей страны, вышедших на несанкционированные антивоенные мероприятия составило немногим больше пяти тысяч граждан, для трёх с половиной тысяч из них протестные выступления закончились задержаниями. Со слов представителя ведомства, сотрудники подразделений МВД, взаимодействуя с другими правоохранительными органами, обеспечили правопорядок во всех местах проведения несанкционированных акций на всей территории страны.

Лидерами по числу протестующих стали Москва, где задержали около тысячи семисот человек из двух с половиной тысяч участников, и Петербург. В остальных регионах на улицы вышли в общей сложности примерно тысяча двести человек, более тысячи из них были доставлены в отделы полиции для дальнейших разбирательств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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