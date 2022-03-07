Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком

Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .

Разочарование у них касательно политики США могло возникнуть еще до прихода в Белый дом на президентский пост Джо Байдена. Поэтому сейчас Вашингтону следует кардинально изменить свою политику, чтобы сохранить хоть какое-то влияние на своих бывших партнеров. Но если США и далее будут придерживаться нынешнего курса, то Вашингтон сдаст свои позиции на Ближнем Востоке.

Союзниками Вашингтона раньше были Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но сейчас они все активнее сотрудничают с Россией, так как США продолжают вести политику, нацеленную на разрушение ранее отстроенных эффективных схем работы.

Однако теперь эти государства вынуждены обратиться к Москве из-за неудачного курса Соединенных Штатов в регионе.

Одна из основных проблем в том, заявил автор публикации, что до сих пор в США не осознали, насколько важны энергоресурсы Ближнего Востока в мировой экономике и насколько зависима от них экономика США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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