Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком

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Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком
Политика
Фото из открытых источников

Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ.

Разочарование у них касательно политики США могло возникнуть еще до прихода в Белый дом на президентский пост Джо Байдена. Поэтому сейчас Вашингтону следует кардинально изменить свою политику, чтобы сохранить хоть какое-то влияние на своих бывших партнеров. Но если США и далее будут придерживаться нынешнего курса, то Вашингтон сдаст свои позиции на Ближнем Востоке.

Союзниками Вашингтона раньше были Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но сейчас они все активнее сотрудничают с Россией, так как США продолжают вести политику, нацеленную на разрушение ранее отстроенных эффективных схем работы.

Однако теперь эти государства вынуждены обратиться к Москве из-за неудачного курса Соединенных Штатов в регионе.

Одна из основных проблем в том, заявил автор публикации, что до сих пор в США не осознали, насколько важны энергоресурсы Ближнего Востока в мировой экономике и насколько зависима от них экономика США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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