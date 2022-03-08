Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии

Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми традициями, «прогнулась под Европу», пишет Царьград .

Кадыров отметил, что у него нет активов в Японии, поэтому ему удивительно, кто догадался их заморозить. Также ему запретили и финансовую деятельность в Японии, хотя он никогда ее там не вел. Теперь, отметил Кадыров, он даже не сможет стать ниндзя. В ответ он тоже пообещал персональные санкции руководству Японии, заявив, что они в Чечне могут приезжать только в психбольницы селений Брагуны и Самашки.

Он добавил, что готов арестовать активы руководства Японии в Чечне, а выделенные средства направить в фонд развития Курильских островов. Как раз за эти территории, напомним, Токио до сих пор ведет спор с Москвой.

Кадыров добавил, что не боится санкций от любой страны, он боится только «попасть под санкции Всевышнего».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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