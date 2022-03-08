Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии

Image 16+
Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии
Политика
Фото из открытых источников

Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми традициями, «прогнулась под Европу», пишет Царьград.

Кадыров отметил, что у него нет активов в Японии, поэтому ему удивительно, кто догадался их заморозить. Также ему запретили и финансовую деятельность в Японии, хотя он никогда ее там не вел. Теперь, отметил Кадыров, он даже не сможет стать ниндзя. В ответ он тоже пообещал персональные санкции руководству Японии, заявив, что они в Чечне могут приезжать только в психбольницы селений Брагуны и Самашки.

Он добавил, что готов арестовать активы руководства Японии в Чечне, а выделенные средства направить в фонд развития Курильских островов. Как раз за эти территории, напомним, Токио до сих пор ведет спор с Москвой.

Кадыров добавил, что не боится санкций от любой страны, он боится только «попасть под санкции Всевышнего».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии

Вчера, 18:43

Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины

Вчера, 09:53

Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком

7-03-2022, 11:38

Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО может вызвать трудности

5-03-2022, 10:53

В Польшу прибыли американские генералы, НАТО стягивает в Румынию войска

4-03-2022, 16:18

Названо военное значение Одессы в спецоперации России на Украине

4-03-2022, 15:28

Эксперт Полетаев раскрыл позицию США по военной операции в Донбассе

4-03-2022, 11:08

Российский генерал Андрей Суховецкий погиб в Украине

3-03-2022, 17:38

Двое из пятидесяти депутатов Петербургского Законодательного Собрания выступили с публичным обсуждением ситуации в Украине

2-03-2022, 23:33

Iltalehti: финнам нужно скорее вступить в НАТО, чтобы не бороться с врагом в одиночку, как Украина

1-03-2022, 10:33

Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково

28-02-2022, 14:18

В США быстро отреагировали на приказ Путина

27-02-2022, 22:13

Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина

27-02-2022, 11:08

Кадыров подтвердил участие чеченцев в военных действиях на Украине

26-02-2022, 22:23

НАТО объявило о начале поставок Киеву средств ПВО

26-02-2022, 09:43

Капитан запаса Ераносян: происходящее сейчас — это ни в коем случае не война

25-02-2022, 12:43

ВЗГЛЯД: Последние действия РФ на Донбассе привели к расколу США

24-02-2022, 13:23

Соловьев связал санкции против него с еврейской национальностью

23-02-2022, 17:33

National Review: речь Путина является самой опасной со времен окончания холодной войны

23-02-2022, 17:33

«Заходят с Севера». Что США затеяли в Арктике

23-02-2022, 10:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ракетный удар военных России уничтожил танковый завод в Житомире
  • 6-03-2022, 16:23

Ракетный удар военных России уничтожил танковый завод в Житомире

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого

Эксперт Кашин объяснил стратегическую важность взятия Мариуполя
  • 6-03-2022, 09:28

Эксперт Кашин объяснил стратегическую важность взятия Мариуполя

Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он

В Генштабе ВСУ признали, что России удалось проложить сухопутный коридор в Крым
  • 6-03-2022, 15:58

В Генштабе ВСУ признали, что России удалось проложить сухопутный коридор в Крым

Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ. Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению

Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком
  • 7-03-2022, 11:38

Wall Street Journal: США платит цену за пренебрежение Ближним Востоком

Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%
  • 6-03-2022, 20:23

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины. Сейчас, по словам аналитика Чарльза

В Италии рассказали, как западное оружие попадает на территорию Украины
  • 6-03-2022, 09:03

В Италии рассказали, как западное оружие попадает на территорию Украины

Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, завозя его через «безопасные» пункты на украинско-польской границе. Об этом сообщает Il

Новости партнеров
Новости партнеров
Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины
  • Вчера, 09:53

Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что Россия может уничтожить аэродромы НАТО, если с них будут взлетать

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области
  • 6-03-2022, 12:13

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга поймали на взятке следователя СК Ленинградской области

Сегодня ночью Следственным комитетом Ленинградской области на двое суток был изолирован сотрудник СК по Всеволожскому району. Накануне вечером

МВД озвучило итоги сегодняшней протестной акции. В Петербурге задержали половину участников
  • 7-03-2022, 00:23

МВД озвучило итоги сегодняшней протестной акции. В Петербурге задержали половину участников

Согласно данным, приведённым официальным представителем МВД России Ириной Волк, в сегодняшней акции протеста приняли участие около полутора тысяч

Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии
  • Вчера, 18:43

Кадыров заявил об ответных санкциях в отношении руководства Японии

Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми