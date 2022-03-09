SANA: в Киев для помощи ВСУ были переброшены около 450 боевиков из Сирии

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SANA: в Киев для помощи ВСУ были переброшены около 450 боевиков из Сирии
Украина
Фото из открытых источников

Поступила информация, что сотни террористов из различных группировок, базирующихся на севере Сирии, прибыли в Украину через Турцию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

Как сообщают источники, примерно 450 боевиков из арабских и других стран были транспортированы из провинций Идлиб и Алеппо, для того, чтобы принять участие в российской спецоперации на территории Украины, по меньшей мере, через 3 дня после того, как они вылетели из Сирийского государства, транзитом через Турцию.

Большая часть прибывших подразделений, которые после будут щедро вознаграждены,– выходцы из террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России организация). 

Напомним, что 24 февраля российский президент Владимир Путин принял решение начать спецоперацию по демобилизации и денацификации Украины. Такое решение последовало после обращения к Путину глав ДНР и ЛНР, с просьбой признать эти республики независимыми от украинского правительства, территориями. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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