Поступила информация, что сотни террористов из различных группировок, базирующихся на севере Сирии, прибыли в Украину через Турцию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

Как сообщают источники, примерно 450 боевиков из арабских и других стран были транспортированы из провинций Идлиб и Алеппо, для того, чтобы принять участие в российской спецоперации на территории Украины, по меньшей мере, через 3 дня после того, как они вылетели из Сирийского государства, транзитом через Турцию.

Большая часть прибывших подразделений, которые после будут щедро вознаграждены,– выходцы из террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России организация).

Напомним, что 24 февраля российский президент Владимир Путин принял решение начать спецоперацию по демобилизации и денацификации Украины. Такое решение последовало после обращения к Путину глав ДНР и ЛНР, с просьбой признать эти республики независимыми от украинского правительства, территориями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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