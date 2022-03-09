Рэнкас: фактически Польша уже вовлечена в конфликт России с Украиной

Украина продолжает получать оружие через Польшу и это может вылиться для Варшавы в серьезные последствия.

Такого мнения придерживается политический аналитик Конрад Рэнкас.

Он отметил, что сейчас польские СМИ многое скрывают, не освещая все действия властей по поддержке Украины. Из-за того, что через Польшу на территорию Украины продолжает поступать оружие, фактически Польша уже вовлечена в конфликт, уверен Рэнкас.

По сути, Варшава пошла по пути Киева, и повторяет агрессивные действия украинских властей. И это при том, что население Польши категорически против конфликта, уверен эксперт.

Но в сложившей ситуации, если Москва посчитает, что действия Варшавы носят угрожающий характер, то ответ может быть очень опасным для Польши, а НАТО вряд ли станет защищать и эту страну.

Высказался он и по поводу того, что многие украинцы сейчас переехали в Польшу. По его словам, доля украинцев выросла до 10% всего населения страны. Поэтому, отмечает эксперт, можно говорить о том, что идет не оккупация Украины, а оккупация Польши.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По данным Минобороны РФ на 2 апреля, в ходе военной спецоперации погибли 498 российских военнослужащих.

В ответ на действия РФ, Запад начал вводить масштабные санкции, пытаясь разрушить российскую экономику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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