Нацразведка США: Россия недооценила трудности операции в Украине

В американских спецслужбах заявили о «серьезных проблемах с военной точки зрения» у России при реализации военной спецоперации, запущенной 24 февраля на территории Украины.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что «вторжение пошло не по плану, который был разработан изначально», передает ТАСС .

«Только они сталкиваются со значительно большим сопротивлением со стороны украинцев, чем они рассчитывали, у них возникают серьезные проблемы с военной точки зрения», - отмечает Хейнс.

Она отметила, что в планах Москвы было стремительное взятие Киева и нанесение сокрушительного поражения ВСУ. Но в итоге российские военные наткнулись на ожесточенное сопротивление, которое и вскрыло огромные проблемы российской армии, утверждает Хейнс.

Также Хейнс добавила, что США продолжают отслеживать ситуацию со стратегическими силами сдерживания РФ. И пока, по ее словам, после того как их перевели в особый режим несения боевого дежурства, других изменений не было.

Отдельно Хейнс отметила и то, что РФ и КНР будут продолжать развивать сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере безопасности.

Напомним, Минобороны РФ сообщило 2 марта о том, что на территории Украины в боях погибли 498 российских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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