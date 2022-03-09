Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Украине

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого
Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .
Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины. Сейчас, по словам аналитика Чарльза
Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что Россия может уничтожить аэродромы НАТО, если с них будут взлетать
Украина продолжает получать оружие через Польшу и это может вылиться для Варшавы в серьезные последствия. Такого мнения придерживается политический
Согласно данным, приведённым официальным представителем МВД России Ириной Волк, в сегодняшней акции протеста приняли участие около полутора тысяч
Персональные санкции, введенные Японией, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он удивился, что в этот раз Япония, страна с вековыми
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на территории Украины. Он подчеркнул, что спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР
Украина хочет получить от НАТО ракеты ПВО. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News руководитель правящей в Верховной раде фракции «Слуга
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова военная спецоперация на территории Украины еще далека до завершения. Реальное положение дел в ВСУ, по
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