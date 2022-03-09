Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Украине

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал ход военной спецоперации на территории Украины.

Он отметил, что происходящее стало шоком не только для украинских властей, но и для Запада, пишет Правда.ру .

Он отметил, что Запад твердил о планах России начать военную капанию на Украине, но масштаб спецоперации, которую сейчас проводит РФ, шокировал всех. По словам Кедми, российские военные действуют четко, выполняя все задания с высоким мастерством и добиваясь поставленных целей.

«Они не понимают, что сделает Россия в следующий миг. В этом главная уникальность всей спецоперации. Невиданная ранее мобильность, ювелирная точность и повышенное внимание к безопасности мирного населения — такого раньше никто не видел», — подчеркнул политолог.

По его мнению, военная спецоперация была разделена на три этапа и вскоре завершится последний из них.

Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. 2 марта в Минобороны РФ сообщили, что в ходе боев погибли 498 российских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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