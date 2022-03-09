Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны

Токио не желает мириться с тем, что Курильские острова принадлежат России. Военный эксперт Сергей Маржецкий сообщил, что японская сторона, находящаяся под защитой Соединенных Штатов, все чаще заявляет о суверенитете над Курильскими островами. Желание вернуть Курилы стала национальной целью Токио.

Как отмечает Маржецкий, на данный момент почти весь военный контингент ВС России занят спецоперацией в Украине. Эксперт предположил, как в такой ситуации могут поступить японцы для достижения своей цели.

В ответ Россия, по его мнению, может нанести удар по Японии. При этом остановить намерения Токио сможет только ядерная атака.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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