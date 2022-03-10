Псаки: РФ может применить химическое или биологическое оружие в Украине

В Вашингтоне заявили о том, что Россия готовится применить на территории Украины химическое или биологическое оружие.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она сказала, что есть вероятность использования химического или биологического оружия Россией, чтобы в дальнейшем обвинить в этом украинских военных.

«Теперь, когда российские власти сделали эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, поскольку Россия, возможно, может применить химическое или биологическое оружие на Украине или организовать операцию с его использованием под другим флагом. Это четкая закономерность», - написала Псаки.

Напомним, Минобороны РФ и МИД РФ заявили о функционировании на территории Украины нескольких лабораторий, финансирование которых шло из США.

24 февраля РФ начала военную спецоперацию на территории Украины. В ней, как оказалось, тоже участвуют и солдаты срочной службы. Когда информация об этом дошла до руководства страны, были предприняты меры, чтобы вернуть срочников в их части.

Отметим, по официальным данным Минобороны РФ, по состоянию на 2 марта в ходе военной спецоперации погибли 498 российских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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