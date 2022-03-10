Politico: публичный конфликт Вашингтона с Варшавой стал отличным подарком для Путина

В Politico прокомментировали публичную ссору Вашингтона и Варшавы.

Автор издания Нахаль Туси уверена, что произошедшее стало настоящим подарком для президента РФ Владимира Путина, пишет ПолитРоссия .

Белый дом испытывает жесткое давление со стороны конгрессменов, государств-союзников, а также Украины. От президента США Джо Байдена требуют решительных шагов касательно РФ. И давление это растет с каждым днем.

США высказались по поводу поставок Польшей 28 истребителей МиГ-29, заявив, что не против такого шага. Но Варшава тут же заявила, что может передать их Украине, но если они будут размещены в Германии на американской военной базе.

«Для Путина очевидный разлад между Варшавой и Вашингтоном — и внутри Вашингтона — является своего рода подарком», — пишет автор публикации.

Сейчас, отмечают западные эксперты, можно говорить о том, что Россия намеренно усиливает свое давление на США, тем самым портя их отношения с союзниками. В итоге Вашингтону приходится лавировать между тем, чтобы поддерживать Киев, но при этом не вступать в прямой конфликт с Москвой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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