Политолог Марков описал сценарий возможной Третьей мировой войны между РФ и НАТО

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Политолог Марков описал сценарий возможной Третьей мировой войны между РФ и НАТО
Политика / Украина
Политолог Сергей Марков

Будет ли Третья Мировая война, спрогнозировал политолог Сергей Марков.

Комментируя ситуацию, которая сложилась сейчас вокруг Украины, он рассказал о возможных дальнейших сценариях, передает Свободная Пресса.

Украинские СМИ и соцсети наполнены сообщениями о зверствах российских военных и их количество постоянно растет. А это еще больше настраивает Запад против России, хотя, как утверждает Марков, подобного рода сообщения являются фейками.

По его словам, Киев стремится к тому, чтобы столкнуть Россию и Запад, а это может спровоцировать применение тактического оружия, что в итоге выльется в ядерный конфликт и уничтожение всего человечества.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В ответ на действия РФ западные страны нарастили поставки современного вооружения для ВСУ, и ввели санкции в отношении России. Для российской авиации закрыли небо многие страны мира, а проблемы с обслуживанием карт создали для российских туристов сложности в оплате даже продуктов питания.

Опасаясь дефицита импортных товаров, продуктов и лекарств, многие россияне начали делать запасы на несколько месяцев вперед.  И уже появились в соцсетях сообщения о проблемах с работой, так как немало компаний выходят с российского рынка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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