Babylon Bee: Байден решил продать Аляску обратно России для возобновления нефтедобычи

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Babylon Bee: Байден решил продать Аляску обратно России для возобновления нефтедобычи
Политика
Фото из открытых источников

Популярный у американских консервативно настроенных христиан новостной сатирический сайт Babylon Bee опубликовал материал, в котором рассказывается, как президент США Джо Байден якобы решил продать Аляску России. Это необходимо для того, чтобы США вновь приступили к нефтедобыче на этом участке. В публикации говорится о том, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки якобы положительно отозвалась об этой идее. 

Автор сатирической статьи отмечает, что таким образом можно было бы избежать бурения новых скважин на американской территории. Автор статьи пишет, что Псаки высоко оценила гениальное решение президента, так как это предотвратит энергетический кризис, пишет ИноСМИ.

Как подчеркивается в публикации, представители обеих партий в Конгрессе подвергли резкой критике Байдена, который поспешно принял решение о продаже Аляски, не предоставив им время для того, чтобы рассадить по советам директоров российских нефтяных компаний своих друзей и родственников. Помимо прочего, американскую политическую элиту насторожил тот факт, что переговорщиком по продаже Аляски и разрешениям на бурение выступил Хантер Байден, скандально известный сын нынешнего хозяина Белого дома, а не их отпрыски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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