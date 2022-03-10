Баранец: третья мировая война между Россией и США может начаться из-за Польши

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Баранец: третья мировая война между Россией и США может начаться из-за Польши
Политика
Фото из открытых источников

О том, может ли начаться третья мировая война, рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.

Он полагает, что такой вариант развития событий на данный момент уже реальный и произойдет это из-за Польши, пишет news.ru.

Так, Польша при определенных обстоятельствах готова отдать Украине МиГ-29. Если Украина их получит и они будут базироваться на польской территории, то РФ может расценивать это как то, что Польша стала участницей конфликта. То есть может быть нанесен удар и по территории Польши. Понятно, что за Польшу могут вступиться силы НАТО.

«Следовательно, мы можем уже не исключать здесь возможности, что Россия будет наносить удары по тем польским аэродромам, откуда будут взлетать эти самолеты», — заявил Баранец.

А это уже третья мировая война, последствия которой могут быть плачевными для всего человечества, предупредил эксперт.

Напомним: страны НАТО продолжают оказывать Украине поддержку, поставляя вооружение ВСУ для противодействия силам РФ, которые вошли на территорию Украины для проведения военной спецоперации. В ходе боев, по данным Минобороны на 2 марта, погибли 498 российских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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