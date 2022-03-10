Сатановский объяснил желание американских морпехов навести порядок в Украине

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Сатановский объяснил желание американских морпехов навести порядок в Украине
Украина
Фото из открытых источников

Востоковед Евгений Сатановский высказал мнение о том, что американские военнослужащие, которые планируют принять участие в боевых действиях на украинской территории, не видят разницы между Украиной и Ираком. 

Политолог упомянул, что американцы участвовали в военных операциях на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и многих других направлениях. Американские солдаты видят в лице противников «туземцев», которых надо убивать, насиловать и грабить, отмечает Сатановский

«Для американских военных разницы между войной в Ираке и спецоперацией России в Украине нет вообще», - подчеркнул политолог. 

Ранее бывший американский морской пехотинец Деннис Диас заявил о готовности применить в Украине военный опыт, полученный в Ираке и Афганистане.

В частности, Диас сказал: «Мы собираемся отправиться туда и навести там порядок». 

Он считает, что между тем, что американцы делали в Ираке и в Украине, есть много общего.

Напомним: 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в Украине. По словам Владимира Путина, Россия не планирует  захватывать Украину, целью операции являются денацификация и демилитаризация страны. Киеву были выдвинуты  политические условия: внеблоковый статус Украины, полный запрет на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, пишет Взгляд.

Как стало известно, несколько европейских стран уже вовлечены в отправку добровольцев в Украину. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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