Китайские политики и эксперты не исключают того, что в отношении КНР также, как и против России, станут вводить санкции. Введенные антироссийские ограничения стали тревожным сигналом для официального Пекина, так как там понимают, что следующей целью Запада является Китай.

«Тут для нас присутствует хороший урок, поскольку сегодня это Россия, а завтра — уже КНР», - заявил эксперт по праву из Пекина Тянь Фэйлун.

По его словам, в руководстве Китая приступили к работе над усовершенствованием антисанкционного законодательства. Эксперт подчеркивает, что проведение этой работы важно как для съезда народных депутатов, так и для всего народа, поскольку это является глобальным прецедентом, пишет ria.ru .

Специалист по праву Бэйханского университета отмечает, что сейчас в КНР изыскивают способы борьбы с адовыми, односторонними и прочими санкциями, которыми увлекся Запад.

«Здесь хороший урок для нас, потому что сегодня это Россия, а завтра — Китай», ? заявил Фэйлун.

Иными словами, Китай готовится решать задачи, которые сейчас стоят перед Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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