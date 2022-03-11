Кадыров обратился к премьеру Великобритании из-за принятых в отношении него санкций

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронично прокомментировал введенные в отношении него санкции. В частности, в своем Telegram-канале он обратился к британскому премьеру Борису Джонсону, с сарказмом жалуясь на то, что давно мечтал посетить Великобританию, но после введения санкций сделать это ему не удастся.

Кадыров пишет, что он так давно ждет осуществления своей мечты, однако уже не сможет прогуляться по Лондону, подумать о высоком в Национальной портретной галерее, полюбоваться видами реки Темза с Тауэрского моста. Санкции не позволят главе Чечни увидеть Биг-Бен и Букингемский дворец.

«Борис Джонсон и его команда. Зря вы со мной так. Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?» – написал Кадыров.

Он также предупредил, что санкции могут его разозлить и загнать в угол, а гнев его неконтролируем. Также глава Чеченской Республики подчеркнул, что горд тем, что он, простой человек из Ахмат-Юрта держит в страхе Америку и Европу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей