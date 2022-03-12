Страны НАТО проведут в Норвегии учения по отработке оказания помощи стране, подвергшейся агрессии

Представитель Пентагона на брифинге 9 марта сообщил о том, что 3000 американских морпехов присоединятся к 30 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и их партнеров, которые примут участие в военных учениях Cold Response на территории Норвегии. Многоэтапные маневры, в ходе которых будет отработано оказание помощи союзнику, подвергшемуся агрессии, а также отработаны боевые навыки слаживания и логистики в условия низких температур, начнутся 14 марта.

Всего в учении задействовано около 200 самолетов и вертолетов, 50 кораблей и судов обеспечения, а также 30 тыс. военнослужащих. Надо сказать, что американцы начали тренировки в Норвегии еще в декабре. Еще в январе около 200 боевых машин, ударных и штурмовых самолетов покинули лагерь Кэмп-Лежен в Северной Каролине и были отправлены в Европу. Самой крупной американской воинской частью, участвующей в учениях, станут два экспедиционных корпуса морской пехоты США.

Между тем глава норвежского военного ведомства Роджер Эноксен заявил, что маневры были запланированы еще до спецоперации на Украине, однако сейчас эти учения имеют важное значение, как для Норвегии, так и для всех стран-членов НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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