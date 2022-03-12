Washington Post: Украина запросила у стран Запада зенитно-ракетные комплексы С-300

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Washington Post: Украина запросила у стран Запада зенитно-ракетные комплексы С-300
Украина
Фото из открытых источников

Украина запросила у США зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что США уже изучают возможность передачи Киеву вооружений от союзников по НАТО.

«Консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей наряду с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь», — сообщает источник.

ЗРК С-300 есть в наличии у Словакии, и как раз их, судя по всему, хочет получить Украина. Киев уже направил запросы на ЗРК в США и странам Европы.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины. Страны Запада не только продолжают снабжать Украину оружием, но и вводят санкции против российской экономики.

Санкции повлияли на курс рубля, и ускорили инфляцию. Росстат сообщил, что к марту годовая инфляция почти достигла 10%, а это значит, что она превысила индексацию пенсий в феврале и реальные доходы пожилых граждан вновь начали снижаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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