Польский профессор: «Для евродепутатов Украина — экзотический мир, как Африка»

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Польский профессор: «Для евродепутатов Украина — экзотический мир, как Африка»
Политика
Фото из открытых источников

Польский философ Рышард Легутко заявил о том, что для депутатов Европейского парламента  Украина - экзотический мир, как Африка. По его словам, у евродепутатов есть симпатии к русским, так так  европарламентарии считают, что Россия является одним из самых важных политических образований в Европе. 

«Украина для евродепутатов — другой мир, пишет rossaprimavera.ru . Они там чем-то помогают, время от времени принимают участие в каких-то демонстрациях солидарности», — заявил Легутко. 

По его мнению, Украина не является для польских политиков постоянным элементом этого уравнения. Западноевропейская политика очень жестока, очень цинична, отметил Легутко.

Первоочередная задача Европарламента — усложнить жизнь правительству Польши, а также правительству Венгрии, подчеркнул Легутко.

Как отметила ведущая издания Niezalezna.pl Катажина Гойская, сложилось впечатление, что самой большой проблемой Европы является вопрос о верховенстве закона в Польше, «как будто на ее восточных окраинах не идет война».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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