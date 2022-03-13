Вассерман: Цель антироссийских санкций не Россия, а Китай

Аналитик Анатолий Вассерман полагает, что целью западных санкций является не Россия, а Китай. По его мнению, США стремятся к тому, чтобы санкции против России уничтожили Китай, пишет Правда.ру .

Вассерман полагает, что санкционное давление на Россию - часть геополитического плана США. Пекин все еще остается главным врагом Вашингтона. Тем более сейчас, когда Белый дом уже существенно ослабил Евросоюз, маскируя свои действия под шаги к достижению демократии.

Сейчас же в планах Вашингтона лишить Китай и Россию какой-либо возможности конкурировать на международной политической и экономической арене. Но также США хотят разрушить российско-китайское сотрудничество.

«Соответственно, американцы рассчитывают определенным способом добиться того, чтобы Россия не защищала Китай, когда США начнут на него наступать», — уверен эксперт.

Он добавил, что американцы вряд ли смогут добиться намеченных целей, так как президент США продолжает совершать одну ошибку за другой.

Напомним, США ввели широкие санкции против России из-за военной спецоперации на территории Украины. Хотя Китай санкции эти не поддерживает, тем не менее, Пекину приходится соблюдать ряд ограничений, чтобы сохранить возможность свободно торговать на мировом рынке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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