The American Spectator: США нужно признать, что однополярный мир закончился

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The American Spectator: США нужно признать, что однополярный мир закончился
Политика
Фото из открытых источников

США придется отказаться от идеи однополярного мира и попыток «подстроить» все под себя. Об этом пишет The American Spectator,  отмечая, что причиной нынешнего кризиса в Европе стали как раз США, передает ИноСМИ.

Если Вашингтон и далее будет вести политику по отчуждению России, то может разразиться мировая катастрофа.

Автор статьи напомнил о том, что происходило после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что началась эра холодной войны, которая развивалась на двухполярном фоне. Но в 1989 году пала Берлинская стена, а в 1991 году развалился СССР и США попытались выстроить однополярный мир.

Несколько поколений американцев, как тех, кто родился между 1981 и 1995 годами (миллениалы), так и представителей поколения Z (родились между 1996 и 2010 годами), достигли политической зрелости в период этой однополярности, отмечается в статье.

Эти люди знают только однополярный мир, а США и вовсе не отходят от идеи доминирования всего американского. США стремятся доминировать во всех уголках мира, навязывать свое мнение в ООН и других многосторонних организациях.

Но этим США, отмечает автор публикации, лишь настраивают весь мир против себя, и вскоре Вашингтону придется признать поражение.

Напомним, США после того как РФ начала военную спецоперацию на территории Украины, еще большее усилили антироссийскую риторику. Вашингтон ввел широкий пакет санкций против России, и многие из них были поддержаны Европой. США пошли даже на то, чтобы запретить ввоз долларов в Россию, ввели запрет на закупку российской нефти и газа, пытаясь спровоцировать в стране экономический кризис.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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