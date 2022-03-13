The American Spectator: США нужно признать, что однополярный мир закончился

О втором этапе военной спецоперации на территории Украины рассказал депутат Госдумы, полковник Владимир Шаманов. По его словам, первый этап
Санкции Запада в отношении России вынуждают Москву идти на ответные меры. Эксперты уже проговаривают, во что может обойтись западной экономике отказ
В издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась аналитическая статья о запуске Китаем в азиатском регионе процессдедолларизации. В статье
Представитель Пентагона на брифинге 9 марта сообщил о том, что 3000 американских морпехов присоединятся к 30 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и их
Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало статью, которая указывает на просчет Вашингтона с отказом от российских нефти и газа, поскольку
Приложение ЯРУС стало мощным конкурентом для западных платформ. Страны-недоброжелатели тратят миллионы долларов на хакерские атаки. В то время, как
Накануне примерно в половину четвёртого дня в отдел вневедомственной охраны Северной столицы поступил сигнал от работников одного из городских
Россия может окончить военную спецоперацию на Украину уже через пять дней. Такое мнение высказал резидент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий
Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в Подмосковье и Витебской области Белоруссии задержаны предполагаемые лидеры
Китайские политики и эксперты не исключают того, что в отношении КНР также, как и против России, станут вводить санкции. Введенные антироссийские
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