США придется отказаться от идеи однополярного мира и попыток «подстроить» все под себя. Об этом пишет The American Spectator, отмечая, что причиной нынешнего кризиса в Европе стали как раз США, передает ИноСМИ .

Если Вашингтон и далее будет вести политику по отчуждению России, то может разразиться мировая катастрофа.

Автор статьи напомнил о том, что происходило после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что началась эра холодной войны, которая развивалась на двухполярном фоне. Но в 1989 году пала Берлинская стена, а в 1991 году развалился СССР и США попытались выстроить однополярный мир.

Несколько поколений американцев, как тех, кто родился между 1981 и 1995 годами (миллениалы), так и представителей поколения Z (родились между 1996 и 2010 годами), достигли политической зрелости в период этой однополярности, отмечается в статье.

Эти люди знают только однополярный мир, а США и вовсе не отходят от идеи доминирования всего американского. США стремятся доминировать во всех уголках мира, навязывать свое мнение в ООН и других многосторонних организациях.

Но этим США, отмечает автор публикации, лишь настраивают весь мир против себя, и вскоре Вашингтону придется признать поражение.

Напомним, США после того как РФ начала военную спецоперацию на территории Украины, еще большее усилили антироссийскую риторику. Вашингтон ввел широкий пакет санкций против России, и многие из них были поддержаны Европой. США пошли даже на то, чтобы запретить ввоз долларов в Россию, ввели запрет на закупку российской нефти и газа, пытаясь спровоцировать в стране экономический кризис.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей