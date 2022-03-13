Губернатор Санкт-Петербурга попросил жителей сообщать ему о завышенных ценах

Александр Беглов на своей личной странице в соцсети «Вконтакте» сообщил о том, что властями Петербурга будут пресекаться все попытки коммерческих структур использовать сложившуюся экономическую ситуацию в целях наживы.

Губернатор рассказал о неоднократных сообщениях жителей Северной столицы в связи с возникновением проблем при использовании социальной карты в магазине «Детский мир». Помимо этого, петербуржцы обратили внимание главы города на рост стоимости товаров, производимых и поставляемых независимо от курса валюты. В связи с жалобами горожан, Бегловым было дано поручение вице-губернатору Эргашеву, который предпринял соответствующие меры. Руководство магазина пообещало, что впредь подобных инцидентов не произойдёт – заявил губернатор.

Там же, «ВКонтакте», Александр Беглов обратился к жителям с просьбой сообщать ему о всех случаях накрутки цен на социально значимые товары для передачи данных о выявленных фактов нарушений на проверку УФАС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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