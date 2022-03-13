Экс-генсек НАТО: Швеция и Финляндия могут вступить в альянс в один день

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение о том, что НАТО может в один день принять в свои ряды Финляндию и Швецию. По словам Расмуссена, такое решение со стороны НАТО станет «крупным поражением» для России.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не готова сейчас присоединяться к НАТО, так как это чревато ростом напряженности и дестабилизацией в Европе.

Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция будут участвовать во всех консультациях НАТО по ситуации в Украине.

Отметим, что премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что ее страна намерена подать заявку на вступление в НАТО, если появится такая необходимость в интересах национальной безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей