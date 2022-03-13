Экс-генсек НАТО: Швеция и Финляндия могут вступить в альянс в один день

О втором этапе военной спецоперации на территории Украины рассказал депутат Госдумы, полковник Владимир Шаманов. По его словам, первый этап
Санкции Запада в отношении России вынуждают Москву идти на ответные меры. Эксперты уже проговаривают, во что может обойтись западной экономике отказ
В издании Deutsche Wirtschafts Nachrichten появилась аналитическая статья о запуске Китаем в азиатском регионе процессдедолларизации. В статье
Представитель Пентагона на брифинге 9 марта сообщил о том, что 3000 американских морпехов присоединятся к 30 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и их
Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало статью, которая указывает на просчет Вашингтона с отказом от российских нефти и газа, поскольку
Приложение ЯРУС стало мощным конкурентом для западных платформ. Страны-недоброжелатели тратят миллионы долларов на хакерские атаки. В то время, как
Накануне примерно в половину четвёртого дня в отдел вневедомственной охраны Северной столицы поступил сигнал от работников одного из городских
Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в Подмосковье и Витебской области Белоруссии задержаны предполагаемые лидеры
Россия может окончить военную спецоперацию на Украину уже через пять дней. Такое мнение высказал резидент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий
Китайские политики и эксперты не исключают того, что в отношении КНР также, как и против России, станут вводить санкции. Введенные антироссийские
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