Ветеран спецназа Козлов рассказал о страхе бойцов ВСУ перед чеченцами

Ветеран спецназа Сергей Козлов рассказал об образе чеченца-горца, который наводит ужас на нацбатов Украины.

Как стало известно, бойцы ВСУ убегают от чеченских спецназовцев, которые движутся на Киев. Также ранее сообщалось, что лидер Чечни прибыл в зону спецоперации на Украине. СМИ распространили информацию о том, что Рамзан Кадыров находится на территории Украины, в селе Иванково Киевской области. Местным жителям удалось снять кадры с проходом колонны автомобилей под флагами России и Чечни.

В сети появилось видео, на котором Кадыров ставит бойцам задачу «взять» Киев.

«Традиционно исторический образ чеченца-горца очень плотно засел в мозгах, и украинского народа в том числе. Особенно явно этот стереотип закрепился за ними после чеченских кампаний, когда они показали, на что способны на самом деле», — сказал эксперт.

Козлов также отметил, что спецоперацию можно было бы провести иначе. Речь идет о том, чтобы направить в города группы подготовленных бойцов, которые бы смогли хаотично действовать по всему городу, уничтожая украинские силы изнутри.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. В этой связи страны Запада ввели пакет экономических санкций, и продолжают снабжать Киев вооружением, пишет МК .

Введенные ограничения сильно ударили по российской экономике, о чем сообщают экономисты. Из-за просадки рубля ЦБ был вынужден ввести ограничение на операции с валютой. Эксперты не исключают возникновения дефицита отдельных товаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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