Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга

Международная ассоциация исключила из своих рядов Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота Российской Федерации. Помимо этого, принято решение о недопуске его представителей к участию в Международном конгрессе подводников, который был перенесён на май этого года в связи с ковид-пандемией.

Сообщается о том, что делегации клуба не пропускали ни одного конгресса с тысяча девятьсот девяносто девятого года, а в двухтысячном году его представители сами были организаторами и принимали зарубежные делегации в Северной столице.

Напомним, датой основания Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников считается двадцать пятого ноября тысяча девятьсот девяносто четвёртого года, когда несколько ушедших в запас офицеров третьей флотилии подводных лодок СФ организовали на добровольной и некоммерческой основе независимое общество, заявив его основной целью соцпомощь ныне служащим и ушедшим в запас офицерам ВМФ, а также членам их семей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей