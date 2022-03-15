Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия показала кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые испугали Запад. Отметим, что на
Ветеран спецназа Сергей Козлов рассказал об образе чеченца-горца, который наводит ужас на нацбатов Украины. Как стало известно, бойцы ВСУ убегают от
В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе
Александр Беглов на своей личной странице в соцсети «Вконтакте» сообщил о том, что властями Петербурга будут пресекаться все попытки коммерческих
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение о том, что НАТО может в один день принять в свои ряды Финляндию и Швецию. По словам
Аналитик Анатолий Вассерман полагает, что целью западных санкций является не Россия, а Китай. По его мнению, США стремятся к тому, чтобы санкции
США придется отказаться от идеи однополярного мира и попыток «подстроить» все под себя. Об этом пишет The American Spectator, отмечая, что причиной
Американцы подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне ТАCАМО, которые обеспечивают экстренную связь военных и
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит
Международная ассоциация исключила из своих рядов Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота Российской
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