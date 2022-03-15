Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне

Американцы подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне ТАCАМО, которые обеспечивают экстренную связь военных и высокопоставленных лиц, принимающих решения по отражению и нанесению ударов. Стоит сказать, что самолеты «судного дня» находятся в воздухе на протяжении нескольких дней.

Возможно, американские самолеты были подняты в связи с ситуацией вокруг Украины или же США совместно с ВВС Израиля готовят ответ Ирану из-за удара по их объектах в Ираке. Напомним, что 13 марта по иракскому городу Эрбиль был нанесен удар со стороны Ирана. Ракеты ударили рядом с генконсульством США. По городу было выпущено 20 ракет, американские граждане не пострадали, пишет 5 канал .

Отметим, что 27 февраля президент РФ Владимир Путин отдал приказ привести в режим боевого дежурства стратегические силы сдерживания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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