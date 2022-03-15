Эксперт Леонков описал возможую реакцию НАТО на уничтожение ВС России Яворовского полигона

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит исключительно на НАТО. Эксперт поясняет, что на Украину иностранных военных никто не звал. Леонков подчеркнул, что на Западе говорили, что перед началом спецоперации всех представителей НАТО вывезли с полигона. Новые подразделения в Украину не отправлялись, а бойцы ехали по своей инициативе.

Напомним, что вчера ВС России нанесли мощные удары по военному полигону Яворовский, который является крупнейшей учебной площадкой для тренировки иностранными наемниками бойцов нацбатальонов «Айдар» и «Азов». Как сообщил Киев, в результате удара погибли 35 человек и 134 получили ранения. Согласно данным Минобороны РФ, ударами были уничтожены 180 иностранных наемников и партия оружия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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