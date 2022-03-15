Столтенберг: НАТО усилит свою безопасность на восточном фланге

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО усилит свою безопасность, в том числе за счет более тщательного мониторинга границ и территории альянса. Он обратил внимание на важность усиления присутствия сил НАТО на восточном фланге. По словам Столтенберга, завтра министры приступят к обсуждению мер по усилению безопасности стран альянса на долгосрочную перспективу. Генсек НАТО также заявил о необходимости увеличить расходы на оборону для всех союзников.

НАТО нужны каналы коммуникации с Россией для предотвращения рисков, сказал Столтенберг.

По его словам, расширение возможностей противовоздушной обороны должно показать готовность военного блока обеспечивать защиту всех союзников. Альянс должен защитить страны, граничащие с Украиной и нести ответственность за каждый дюйм территории государств, входящих в НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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