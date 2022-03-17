Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время

Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод.

По его мнению, успехи России в военной спецоперации на территории Украины были достигнуты за счет технического преимущества и численного превосходства.

«Численное преимущество в личном составе, живой силе. Техническое преимущество неоспоримо, работа ВКС, ракетных комплексов выше всяких похвал. Уничтожается ГСМ, склады боеприпасов, техника», — заявляет эксперт.

Он добавил, что у ВСУ осталось очень мало техники и наступать с этими остатками невозможно. Поэтому украинские войска будут отступать в города и там занимать оборонительные позиции. А из-за топливного голода у них вообще пропадет любая возможность маневрирования.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. В ответ Запад ввел в отношении РФ широкий пакет санкций, который нацеленный на то, чтобы уничтожить экономику России. Президент РФ Владимир Путин предупредил сограждан о достаточно сложном периоде, так как сейчас к росту цен добавиться и безработица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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