Der Spiegel: ни одна страна в ЕС не сможет одолеть ВС РФ в случае войны

Военный стратег Пьер Сарвен заявил о том, что ни одна из стран Европы не может победить Россию. В интервью для немецкого издания Der Spiegel он объяснил, в чем главная проблема армий европейских стран, пишет ИноСМИ .

По его словам, уже много лет европейцы надеются, что их защитят США, поэтому на оборону выделялось слишком мало средств. В итоге сейчас их армии совершенно недееспособны и не смогут противостоять России.

Пьер Сарвен добавил, что наиболее эффективной может быть сейчас французская армия. Она имеет различное вооружение, но, как оказалось, у нее недостаточный запас боеприпасов, которых, по оценкам экспертов, хватит лишь на несколько дней интенсивных боевых действий.

«У Парижа есть все ? от джипов до космических спутников, от истребителей до АПЛ. Проблема в том, что в этой винтовке только один патрон, то есть имеется все, но в малых количествах», ? предупредил Сарвен.

Он добавил, что воевать на равных с РФ европейские страны смогут только если объединяться на уровне НАТО.

Отметим: в Европе активнее заговорили о необходимости наращивания военного потенциала после того, как РФ 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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