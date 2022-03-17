Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

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Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта
Политика / Украина
Фото из открытых источников

НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков.

28 марта, напомнил Марков, состоится саммит НАТО. Как раз в ходе этого саммита и может быть принято решение об участии в конфликте на стороне Украины.

До этого, по мнению эксперта, Украина будет затягивать переговорный процесс, а Запад продолжит активно поставлять украинской стороне различное вооружение.

«Они считают, что очень опасно, что Путин может отдать приказ о применении стратегического ядерного оружия. Но надеются, что российские генералы в какой то момент не будут выполнять приказы Путина об использовании ядерного оружия. Мне все это кажется полным безумием. Но все это наша реальность. И ради чего США это делают? Ради поддержки абсолютно преступного режима. Безумие Байдена и безумие Вашингтона», - заключил Марков.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Запад пытается вынудить Москву остановить ее, вводя едва ли не ежедневно новые санкции против России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эти действия действительно нанесли удар российской экономике, поэтому в ближайшее время ожидается инфляция, с чем будет бороться правительство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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