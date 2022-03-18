У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров

Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины. По его
Около суток назад в порту Севастополя появились боевые корабли без бортовых номеров. Их принадлежность и причину появления в этом регионе установить
НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,
Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод. По его мнению, успехи
Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых
Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По
Жительница Невского района Северной столицы несколько просчиталась, выясняя во сколько ей обойдётся небольшой ремонт в ванной комнате. Как оказалось,
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО усилит свою безопасность, в том числе за счет более тщательного мониторинга границ и территории
Задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены к концу марта. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает « 360 ».
Накануне ночью сотрудники правоохранительных органов посетили итальянский ресторан, расположенный в Центральном районе Северной столицы. Полицейских
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle