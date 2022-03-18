У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров

Около суток назад в порту Севастополя появились боевые корабли без бортовых номеров. Их принадлежность и причину появления в этом регионе установить пока не удалось.

Речь идет в основном о небольших ракетных судах, которые схожи с корветами проекта 21631 и патрульными кораблями проекта 22160, состоящими на вооружении ВМФ России.

К этому времени официальных заявлений от Минобороны РФ и командования Черноморского флота ВМФ РФ не поступало, avia.pro .

О численности находящихся в порту Севастополя боевых кораблей без бортовых номеров ничего не известно. Ожидается, что в ближайшее время эти суда выдвинутся в воды Черного или же Азовского моря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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