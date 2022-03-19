Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности

Image 16+
Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Истекшие сутки вновь подтвердили тенденцию неуклонного снижения ковид-заболеваемости в стране.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день всего на территории страны выявили 32 958 вновь заболевших коронавирусом пациентов. При этом сутки назад этот показатель был равен 34 442 подтверждённым случаям заражения россиян, днём ранее - 34 819.

Санкт-Петербург также демонстрирует отрицательный рост числа заболевших: на утро сегодняшнего дня инфекцию выявили у 1 472 человек, а за два предыдущих – 1 486 и 1560 соответственно. На первом месте до сих пор остаётся Свердловская область. Там в статистику уходящей пандемии прибавились 1 714 заболевших. Столичный показатель на сегодня составил 927 заразившихся ковидом москвичей.   

В то же время в Москве от последствий коронавируса скончались тридцать человек, а в Петербурге двадцать семь. В Свердловской области число жертв вируса пополнили одиннадцать погибших от вируса местных жителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности

Сегодня, 15:03

Нагрузку на петербургских врачей снизила высокая смертность пациентов

20-02-2022, 16:33

Профессор Воробьев: во главе панической атаки по поводу COVID-пандемии встала ВОЗ

18-02-2022, 19:53

Петербург почти в два раза обогнал столицу по ковид-заболеваемости

18-02-2022, 14:33

СП: Россия побеждает коронавирус в кабинетах

15-02-2022, 16:43

«Омикрон» добил вакцинацию в Петербурге

10-02-2022, 23:18

Пациенты проиграли в борьбе с Минздравом: изменения в системе здравохранения

10-02-2022, 22:08

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды

10-02-2022, 14:23

Патологоанатом Эдигер рассказал, что при вскрытии находят в венах вакцинированных

8-02-2022, 23:03

Врач-терапевт Ильиных объяснила, почему изменились сроки ревакцинации

8-02-2022, 16:18

Санкт-Петербургский инфекционист рассказала о тревожных симптомах коронавируса

7-02-2022, 19:13

Вирусолог Коновалов: ношение медицинских масок бесполезно и даже опасно

4-02-2022, 13:28

Инфекционист Тимаков предупредил о тяжелых патологиях после нескольких заражений коронавирусом

3-02-2022, 21:03

Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»

3-02-2022, 11:43

Санкт-Петербургский ученый назвал дату, когда пятая волна КОВИД-19 должна пойти на спад

3-02-2022, 10:03

В Центре Гамалеи предрекли рост летальности от COVID-19 из-за неэффективности «ЭпиВакКороны»

2-02-2022, 10:48

Микробиолог: Правительства стран вводят массовую вакцинацию не в медицинских целях

30-01-2022, 10:28

Побочные эффекты детской вакцины «Спутник М» назвали врачи

29-01-2022, 10:58

Врач Катасонов призвал закрыть больницы из-за заражения врачей омикрон-ковидом

27-01-2022, 20:13

Руководство Петербурга отложило обсуждение вопроса об отмене коронавирусных ограничений

27-01-2022, 16:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров
  • Вчера, 19:28

У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров

Около суток назад в порту Севастополя появились боевые корабли без бортовых номеров. Их принадлежность и причину появления в этом регионе установить

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта
  • Вчера, 08:58

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины. По его

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта
  • 17-03-2022, 21:48

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время
  • 17-03-2022, 10:23

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время

Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод. По его мнению, успехи

Der Spiegel: ни одна страна в ЕС не сможет одолеть ВС РФ в случае войны
  • 17-03-2022, 20:48

Der Spiegel: ни одна страна в ЕС не сможет одолеть ВС РФ в случае войны

Военный стратег Пьер Сарвен заявил о том, что ни одна из стран Европы не может победить Россию. В интервью для немецкого издания Der Spiegel он

Посетитель итальянского ресторана в Петербурге спрятался в туалете и грозился взорвать заведение
  • 17-03-2022, 19:53

Посетитель итальянского ресторана в Петербурге спрятался в туалете и грозился взорвать заведение

Накануне ночью сотрудники правоохранительных органов посетили итальянский ресторан, расположенный в Центральном районе Северной столицы. Полицейских

Новости партнеров
Новости партнеров
В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны
  • Вчера, 16:53

В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны

Украинские военные рассказали о том, что инструкторы НАТО покинули Украину, как только увидели успехи России в реализации военной спецоперации. Об

Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены
  • 17-03-2022, 21:53

Дандыкин: к концу марта задачи российских военных на Украине будут выполнены

Задачи военной спецоперации на территории Украины будут выполнены к концу марта. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передает « 360 ».

Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными
  • 17-03-2022, 20:48

Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными

Действия России на территории Украины президент США Джо Байден назвал «бесчеловечными». Американский лидер обратился ко всем странам Запада с

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей
  • Вчера, 19:03

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

Руководитель транспортного комитета Северной столицы Кирилл Поляков заявил сегодня о том, что введённые против России санкции отразились на поставках