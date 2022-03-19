Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности

Истекшие сутки вновь подтвердили тенденцию неуклонного снижения ковид-заболеваемости в стране.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день всего на территории страны выявили 32 958 вновь заболевших коронавирусом пациентов. При этом сутки назад этот показатель был равен 34 442 подтверждённым случаям заражения россиян, днём ранее - 34 819.

Санкт-Петербург также демонстрирует отрицательный рост числа заболевших: на утро сегодняшнего дня инфекцию выявили у 1 472 человек, а за два предыдущих – 1 486 и 1560 соответственно. На первом месте до сих пор остаётся Свердловская область. Там в статистику уходящей пандемии прибавились 1 714 заболевших. Столичный показатель на сегодня составил 927 заразившихся ковидом москвичей.

В то же время в Москве от последствий коронавируса скончались тридцать человек, а в Петербурге двадцать семь. В Свердловской области число жертв вируса пополнили одиннадцать погибших от вируса местных жителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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