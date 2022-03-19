Генерал ВДВ Шпак рассказал о тактике ВС РФ в ходе военной спецоперации на Украине

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Генерал ВДВ Шпак рассказал о тактике ВС РФ в ходе военной спецоперации на Украине
Украина
Фото из открытых источников

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Георгий Шпак заявил о том, что в Украине не планировалось никакого «блицкрига», несмотря на то, что это было осуществимо. Он также отрицает, что перед российскими войсками стояла задача захватить Киев или Одессу.  Быстрое взятие крупных городов не привело бы к желаемому результату, отметил Шпак. Генерал-полковник признал, что это было осуществимо, однако в таком случае Украина вряд ли капитулировала бы. 

По словам Шпака, российские войска выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Он считает, что армия РФ с этими задачами справляется успешно.  Генерал-полковник также сказал, что российские военные продвигаются вглубь территории. 

Ранее стало известно, что ВКС РФ уничтожили центры радиоразведки украинских войск в Одесской области, применив береговые ракетные комплексы «Бастион».

Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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