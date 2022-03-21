The Sunday Times: Путин после Украины может попытаться вернуть России Аляску

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The Sunday Times: Путин после Украины может попытаться вернуть России Аляску
Политика
Фото из открытых источников

Издание The Sunday Times пишет о том, что после Украины президент РФ Владимир Путин может попытаться вернуть России Аляску.

Так, сейчас сложно не заметить, что противостояние США и России находится на грани прямого конфликта. И ситуация может еще больше обостриться, полагают западные аналитики.

В публикации на TST указано, что российский лидер обладает прекрасной «исторической памятью». В России уже не раз называли сделку о продаже Аляски США несправедливой. Аляска была продана США в 1867 году. И уже не раз Москва заявляла, что претензии по поводу этой сделки сохранились.

Поэтому на Западе не исключают, что далее Россия может попытаться решить и другие свои территориальные претензии.

Напомним, РФ проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Украина не готова признавать требования РФ  и продолжает оказывать военное сопротивление, используя оружие, которое ей активно поставляют западные страны.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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