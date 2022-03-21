По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

Около суток назад в порту Севастополя появились боевые корабли без бортовых номеров. Их принадлежность и причину появления в этом регионе установить
Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал Александр Гузевич представил сводку, заявив о военных успехах украинских военнослужащих в
ВС Республики Беларусь готовятся к прямому вторжению на территорию Украины, сообщает Генштаб ВСУ. Как стало известно, по территории Белоруссии в
Украинские военные рассказали о том, что инструкторы НАТО покинули Украину, как только увидели успехи России в реализации военной спецоперации. Об
Руководитель транспортного комитета Северной столицы Кирилл Поляков заявил сегодня о том, что введённые против России санкции отразились на поставках
Истекшие сутки вновь подтвердили тенденцию неуклонного снижения ковид-заболеваемости в стране. Согласно официальным данным, на сегодняшний день всего
Автор аналитического издания The National Interest заявил о том, что США не смогут защититься от российских гиперзвуковых ракет. В публикации
В Кировском районе Северной столицы местный житель лишился автомобиля, привлекавшего горожан множеством патриотических наклеек. Возможно, именно это
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Георгий Шпак заявил о том, что в Украине не планировалось никакого «блицкрига»,
Издание The Sunday Times пишет о том, что после Украины президент РФ Владимир Путин может попытаться вернуть России Аляску. Так, сейчас сложно не
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