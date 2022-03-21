По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

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По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом
В Мире
Фото из открытых источников

ВС Республики Беларусь готовятся к прямому вторжению на территорию Украины, сообщает Генштаб ВСУ. Как стало известно, по территории Белоруссии в сторону Украины движется большая колонна военной техники. Примечательно, что на технике изображен  новый тактический знак – красный квадрат.

Напомним, что российские военные продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.  ВС РФ точечными ударами уничтожают военные объекты противника. Ожидается, что в ближайшее время Мариуполь будет полностью зачищен от украинских нацбатов.

Отметим, что военную операцию объявил Владимир Путин, который заявил, что Украина представляет угрозу безопасности России, пишет Русская Весна.

В Киеве эти обвинения отрицают, заявляя, что украинские власти не занимаются разработкой химического и ядерного оружия. США и страны Европы встали на сторону Украины и ввели антироссийские санкции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина мирная страна и в своей истории никогда и ни на кого не нападала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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