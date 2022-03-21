НАТО использует польский город Жешув для переброски оружия и бойцов в Украину

Как стало известно, несколько часов назад из польского города Жешув, который является перевалочным пунктом для вооружения НАТО, вылетел военно-транспортный самолет альянса C-17A Globemaster III, который поставил военный груз Украине.

До вылета британского траспортника еще как минимум четыре борта стран НАТО вылетели с вооружением и боеприпасами для последующей переброски военной помощи ВСУ. Эксперты предполагают, что на борту самолетов могли находиться иностранные наемники.

Отметим, что в Жешуве находятся силы и средства для дальнейшей переброски на Украину через польскую границу. Судя по географическому положению города, можно говорить о том, что основной поток военных грузов для Киева идет по автодорогам во Львовскую область, пишет Военное обозрение.

Помимо основной автодороги через Корчову и Глиницы, также могут быть направления через Пшемысль к погранпереходу Медыка-Шегини, через Любачув на Раву-Русскую или Немиров (к северу), через Устшике-Дольне на Самбор и Старый Самбор (к югу).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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