В Ленинградской области сотрудники Росгвардии за десяток минут поймали молодых людей, попытавшихся утащить из магазина терминал оплаты

На поимку юных злоумышленников, попытавшихся утащить оплатный терминал из Всеволожского универмага, Росгвардейцам понадобилось менее десяти минут. Налётчиков подвел алкоголь и излишняя самоуверенность.

Несколько молодых людей, находясь в довольно весёлом расположении духа, заглянули вчера вечером в один из магазинов Всеволожска. Внимание компании привлёк яркий терминал оплаты, стоящий в безлюдном холле. Сначала один из ребят попытался вытащить аппарат на середину помещения, но забыл о том, что для этого его нужно как минимум отключить от электропитания. Поняв свою ошибку, молодой человек выдернул вилку терминала, но тут же сообразил, что все его действия записывает камера видеонаблюдения.

Стараясь спрятать и без того хорошо запечатлённое на видеозаписи лицо, заводила натянул шапку на глаза. Помешкав несколько минут, двое приятелей всё-таки смогли поднять добычу и вынести её наружу.

На беду воришек, вес восьмидесятикилограммового устройства и чересчур обильный приём «огненной воды» сыграли с ними злую шутку – убежать с вожделенным терминалом у парней не получилось. Сотрудники Росгвардии, выехавшие на место инцидента по сигналу тревожной кнопки, через несколько минут настигли незадачливых похитителей и передали их сотрудникам полиции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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