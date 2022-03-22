С 1 апреля в Петербурге начнётся весенний призыв

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С 1 апреля в Петербурге начнётся весенний призыв
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Призывная компания этого года продлится с первого апреля по пятнадцатое июля. Районные призывные пункты и городской сборный пункт объявили о своей готовности к проведению призыва.

Согласно плану, всего на службу в Вооружённые силы Российской Федерации отправятся около двух тысяч семисот молодых жителей города на Неве – сообщила пресс-служба Смольного во время сегодняшнего обсуждения итогов предыдущей компании и подготовки к новой.

Как заявили представители администрации города, в октябре-декабре минувшего года призыв прошёл в соответствии с планом и законодательными нормами, выполнение плана было стопроцентным. К службе в рядах ВС РФ приступил две тысячи шестьсот пятьдесят один человек. При этом, как подчеркнул губернатор Беглов, полное исполнение поставленной задачи по обеспечению призыва является выполнением Указа Верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина.

Предстоящая компания будет проходить при соблюдении противоэпидемических требований, председатели призывных комиссий (они же главы муниципальных образований) получат методическую помощь. 

Напомним, что в сферу деятельности председателей комиссий входит обеспечение контроля за оповещением молодых жителей города, подлежащих призыву.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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