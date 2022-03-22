С 1 апреля в Петербурге начнётся весенний призыв

ВС РФ выходят на новый этап военной спецоперации и уже не будут щадить противника. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» помощник главы МИД
ВС Республики Беларусь готовятся к прямому вторжению на территорию Украины, сообщает Генштаб ВСУ. Как стало известно, по территории Белоруссии в
Как стало известно, несколько часов назад из польского города Жешув, который является перевалочным пунктом для вооружения НАТО, вылетел
Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал Александр Гузевич представил сводку, заявив о военных успехах украинских военнослужащих в
Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как Россия возьмет под контроль Одессу. Он уверен, что России даже не придется вводить
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Георгий Шпак заявил о том, что в Украине не планировалось никакого «блицкрига»,
Автор аналитического издания The National Interest заявил о том, что США не смогут защититься от российских гиперзвуковых ракет. В публикации
В Кировском районе Северной столицы местный житель лишился автомобиля, привлекавшего горожан множеством патриотических наклеек. Возможно, именно это
Издание The Sunday Times пишет о том, что после Украины президент РФ Владимир Путин может попытаться вернуть России Аляску. Так, сейчас сложно не
На поимку юных злоумышленников, попытавшихся утащить оплатный терминал из Всеволожского универмага, Росгвардейцам понадобилось менее десяти минут.
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle