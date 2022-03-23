Баранец назвал 3 условия для немедленного прекращения спецоперации России на Украине

Военный журналист Виктор Баранец заявил о том, при каких условиях военная спецоперация на территории Украины будет прекращена.

Он подчеркнул, что боевые действия можно остановить в любой момент, если Киев согласится выполнить ряд условий.

«Положа руку на печень, если Зеленский откажется от президентства, если он объявит армии остановиться и если народ Украины изберет новую власть (позвольте помечтать)», – сказал Баранец.

Эксперт добавил, что ход переговоров никак не влияет на «военный сценарий». Поэтому можно сделать вывод, что Киев затягивает время и пытается выдвинуть свои контрдоводы.

По его словам, на территорию Украины уже прибывают сирийские добровольцы, которые готовы отблагодарить Россию за помощь сирийскому народу. И это, подчеркнул Баранец, «матерые бойцы», которые умеют воевать в густонаселенных жилых районах, что поможет во взятии крупных городов.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Украина, получив поддержку Запада, не соглашается на условия РФ, хотя переговоры продолжаются уже несколько недель.

Запад, к слову, не только передает Украине вооружение, но и пытается ухудшить экономическую ситуацию в РФ, вводя различные санкции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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