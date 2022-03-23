Депутат Госдумы Владимир Шаманов пригрозил армии Польши разгромом за поддержку Украины

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Шаманов заявил о том, что Польшу ждут серьезные последствия, если она отправит своих военных на территорию Украины.

Он подчеркнул, что на данный момент уже следует говорить прямо, что Варшава не должна вмешиваться в планы РФ по Украине, передает URA.RU.

По мнению Шаманова, если дойдет до того, что Польша вмешается, то она будет разгромлена «по полной схеме».

«Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров», — заявил Владимир Шаманов.

Он уверен, что в финале российская военная спецоперация выйдет на границу Украины и Польши.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. РФ заявила, что одной из целей спецоперации является демилитаризация Украины.

При этом Запад продолжает активно поставлять Украине вооружение, и поддерживает финансово. Свои войска западные страны не вводят пока на украинскую территорию, но пытаются разрушить российскую экономику санкциями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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