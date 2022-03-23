Штурмовики Су-25 работают в пригороде Киева, в Ирпене идут бои

ВС РФ выходят на новый этап военной спецоперации и уже не будут щадить противника. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» помощник главы МИД
ВС Республики Беларусь готовятся к прямому вторжению на территорию Украины, сообщает Генштаб ВСУ. Как стало известно, по территории Белоруссии в
Как стало известно, несколько часов назад из польского города Жешув, который является перевалочным пунктом для вооружения НАТО, вылетел
Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как Россия возьмет под контроль Одессу. Он уверен, что России даже не придется вводить
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Шаманов заявил о том, что Польшу ждут серьезные последствия, если она отправит своих военных на
23 марта в небе над пригородом Киева замечены два штурмовика Су-25 ВКС РФ. Они появились в районе города Ирпеня, где идут ожесточенные бои.
Военный журналист Виктор Баранец заявил о том, при каких условиях военная спецоперация на территории Украины будет прекращена. Он подчеркнул, что
Издание The Sunday Times пишет о том, что после Украины президент РФ Владимир Путин может попытаться вернуть России Аляску. Так, сейчас сложно не
На поимку юных злоумышленников, попытавшихся утащить оплатный терминал из Всеволожского универмага, Росгвардейцам понадобилось менее десяти минут.
Призывная компания этого года продлится с первого апреля по пятнадцатое июля. Районные призывные пункты и городской сборный пункт объявили о своей
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