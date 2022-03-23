Штурмовики Су-25 работают в пригороде Киева, в Ирпене идут бои

23 марта в небе над пригородом Киева замечены два штурмовика Су-25 ВКС РФ. Они появились в районе города Ирпеня, где идут ожесточенные бои. Сообщается о поднявшихся в небо столбах дыма.

22 марта в Киеве признали потерю контроля над городами Буча и Гостомель, которые находятся неподалеку от украинской столицы.

Отметим, что «военная спецоперация», которую Россия проводит в Украине, началась 24 февраля 2022 года, но точных сроков ее завершения на данный момент нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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