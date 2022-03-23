The Times: Британцы научат ВСУ использовать ПЗРК Starstreak против российской авиации

Британские инструкторы готовы обучать военнослужащих ВСУ пользоваться ПЗРК Starstreak. Как сообщает издание The Times, речь идет о переносном зенитно-ракетном комплексе, предназначенном для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Выпущенные снаряды развивают скорость более 3 тысяч километров в час. В полете снаряд разделяется на три поражающих элемента типа дротиков, наводящихся на цель по лазерному лучу оператором с земли. В задачи оператора входит захват и сопровождение движущейся цели на расстоянии до семи километров, пишет inosmi.ru

Как сказал британский полковник Грэм Тейлор, на обучение украинских бойцов уйдет какое-то время. По его словам, на интенсивную отработку навыков эффективного использования ПЗРК отводится две-три недели. Известно, что военные Великобритании направляются в «секретное» место в Восточной Европе, где и будет проводиться обучение. Тейлор также заявил, что оборонительные системы наземного базирования будут эффективны в Украине. Таков его ответ на вопрос о том, помогут ли комплексы ЗРК Starstreak украинцам создать бесполетную зону.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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