Россия переходит к новой фазе операции в Украине

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Россия переходит к новой фазе операции в Украине
Украина
Фото из открытых источников

Россия переходит к новой фазе военной спецоперации на территории Украины, которая будет нацелена на то, чтобы установить контроль на всех ключевых направлениях.

Об этом пишет издание «Взгляд», отмечая, что сейчас, судя по всему, идет перегруппировка войск, прибывают новые части. Силы РФ работают над тем чтобы выровнять линию фронта.

По мнению ряда экспертов, за месяц военной спецоперации большая часть поставленных пред армией задач уже выполнена, а на некоторых линиях фронта спецоперация продвигается даже с опережением графика.

Российские военные, выполняя поставленные задачи, применили впервые гиперзвуковую ракету «Кинжал». Это стало сигналом для западных стран, которые настроены недружественно по отношению к России.

Эксперты отмечают, что в составе ВСУ достаточно много военнослужащих. К тому же против российских сил воюют активно добровольцы и территориальная оборона.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Действия РФ в данном случае вызвали жесткую критику со стороны Запада, который уже не один год оказывал поддержку Киева. Сейчас же украинским военным оказывают поддержку вооружением, и выделяют Украине финансирование, тогда как против экономики РФ введены санкции и новый пакет санкций может быть объявлен уже в ближайшие дни.

Анализируя сложившуюся в экономике РФ ситуацию, в Центробанке прогнозируют возможный переход к росту к 2025 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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