Российские военные нанесли ракетный удар по военным объектам ВСУ в Днепре

По данным украинского воздушного командования «Восток», накануне вечером ВС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Днепре. Речь идет о том, что под удар попала воинская часть. После атаки, которая была проведена в рамках «спецоперации», проводимой на территории Украины, в сети появились кадры пожара, начавшегося в результате ракетного удара. О количестве жертв и пострадавших украинская сторона не сообщает.

Напомним, 24 февраля Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины. Целью «спецоперации» являются демилитаризация и денацификация страны. Как известно, Запад продолжает оказывать Киеву поддержку, снабжая украинскую армию вооружением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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