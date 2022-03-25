Депутат Госдумы: армия РФ разгромит Польшу в случае вмешательства в конфликт в Украине

Британское издание Daily Mail приводит слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил о том, что вооруженные силы РФ разгромят польскую армию, если та вмешается в конфликт в Украине.

«Пришло время руководству России сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров», - сказал бывший командующий Военно-воздушными десантными войсками РФ.

Это заявление было сделано после того, как появилась информация о планах Минобороны Польши отправить в Украину около десяти тысяч солдат. Таблоид также обращает внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что решение об отправке польских миротворцев обернется для России «прямыми столкновениями» с НАТО.

Читатели издания усомнились в том, что решение о введении в Украину польских военных будет принято. Они считают, что Россия располагает современным вооружением, в том числе и размещенными в Калининградской области тактическими ракетами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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