19FortyFive: военные РФ могут использовать ядерное оружие на Западной Украине

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19FortyFive: военные РФ могут использовать ядерное оружие на Западной Украине
Украина
Фото из открытых источников

Российская Федерация может использовать тактическое оружие с целью нанесения ударов по авиабазам и транзитным узлам. Как известно, данные точки служат для осуществления поставок в Украину вооружения государствами Североатлантического военного альянса. Онлайн-издание 19FortyFive на своих страницах в опубликованной статье приводит обсуждение различных мнений о том, какими способами военнослужащие Российской Федерации смогут использовать свой ядерный потенциал на территории Украины. 

Военно-политические обозреватели и специалисты по международным вооружениям считают, что Вооружённые силы Российской Федерации, с высокой степенью вероятности, могут запустить тактическое ядерное оружие на территории западных кластеров Украины. Баллистическими ракетами «Искандер» при таком решении наносится серия поражающих атак по объектам военной инфраструктуры вдоль украинско-польских рубежей. 

Ракеты 9К720 «Искандер» оснащены ядерной боеголовкой, мощность которой составляет пять килотонн. Это составляет 50% мощности бомбы, сброшенной Соединёнными Штатами Америки на город Хиросиму в Японии. Ядерного заряда хватит на то, чтобы поразить транзитные узлы, через которые осуществляется доставка вооружения от государств военного блока НАТО. По мнению издания, единичное применение ядерного оружия повлечет за собой цепочку подобных ударов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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