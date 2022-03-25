19FortyFive: военные РФ могут использовать ядерное оружие на Западной Украине

Российская Федерация может использовать тактическое оружие с целью нанесения ударов по авиабазам и транзитным узлам. Как известно, данные точки
Россия переходит к новой фазе военной спецоперации на территории Украины, которая будет нацелена на то, чтобы установить контроль на всех ключевых
23 марта в небе над пригородом Киева замечены два штурмовика Су-25 ВКС РФ. Они появились в районе города Ирпеня, где идут ожесточенные бои.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Шаманов заявил о том, что Польшу ждут серьезные последствия, если она отправит своих военных на
Военный журналист Виктор Баранец заявил о том, при каких условиях военная спецоперация на территории Украины будет прекращена. Он подчеркнул, что
По данным украинского воздушного командования «Восток», накануне вечером ВС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Днепре. Речь идет о том,
США и НАТО могут вмешаться в украинский конфликт, предупредил президент США Джо Байден. Он заявил, что это может произойти, если Россия применит
Сотрудники Пулковской таможни задержали пулемётную ленту на двести пятьдесят патронов для модернизированного автомата Калашникова, которая находилась
Британское издание Daily Mail приводит слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил о том, что вооруженные силы РФ разгромят польскую
Британские инструкторы готовы обучать военнослужащих ВСУ пользоваться ПЗРК Starstreak. Как сообщает издание The Times, речь идет о переносном
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