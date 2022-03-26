Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше

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Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше
Политика
Фото из открытых источников

Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, где выступил с речью перед 82-ой воздушно-десантной дивизией США, которая находится на территории Польши. В своей речи американский президент произнес несколько непонятных фраз, которые могут указывать на решение правительства США отправить военный контингент в Украину. 

«Вы сами увидите, когда окажетесь в Украине. Увидите их женщин… Как молодые люди останавливают чертов танк руками», – заявил хозяин Белого дома.

Очередная ли это оговорка Байдена, или речь идет о вводе американских военных в Украину, неизвестно.

Однако вскоре после того, как речь американского лидера была произнесена, представитель Белого дома отметил, что США не планируют направлять свои войска в Украину.

Примечательно, что сразу  после выступления Байдена СМИ стали публиковать новости о готовящейся переброске американских войск на территорию Украину. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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