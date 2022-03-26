Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше

Российская Федерация может использовать тактическое оружие с целью нанесения ударов по авиабазам и транзитным узлам. Как известно, данные точки
Россия переходит к новой фазе военной спецоперации на территории Украины, которая будет нацелена на то, чтобы установить контроль на всех ключевых
По данным украинского воздушного командования «Восток», накануне вечером ВС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Днепре. Речь идет о том,
На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400. Он предполагает, что
США и НАТО могут вмешаться в украинский конфликт, предупредил президент США Джо Байден. Он заявил, что это может произойти, если Россия применит
Британское издание Daily Mail приводит слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил о том, что вооруженные силы РФ разгромят польскую
Сегодня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о приговоре, вынесенном местной жительнице, схватившейся за нож во время ссоры со
Накануне оперативники Центра «Э» посетили квартиру пятидесятилетнего петербуржца, проживающего в Выборгском районе города. Вместе с ними туда же были
Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, где выступил с речью перед 82-ой воздушно-десантной дивизией США, которая находится на территории Польши. В
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