Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, кто в дальнейшем сможет вернуться на Украину.

По его словам, Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы, чтобы обеспечить ее нейтральный статус. Он добавил, что название этой территории изменится и далее не все смогут вернуться туда, где ранее проживали. Все, по его словам, будут проходить фильтрационные мероприятия. Вернуться, утверждает Коротченко, смогут только те, кто будет лоялен к России, пишет Украина.ру.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин еще в первые дни «специальной военной операции», которую начала на территории Украины Россия 24 февраля, не раз подчеркивал, что задачи по оккупации Украины нет.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже более месяца. 25 марта Минобороны РФ предоставило новые данные о погибших российских военнослужащих. В ведомстве сообщили о гибели более чем 1350 военных РФ.

Западные страны, к слову, продолжают поставлять ВСУ вооружение и настаивают на том, чтобы Россия вывела войска. При этом, как уже обозначил Путин, они заняли недружественную политику в отношении России, введя широкий пакет экономических санкций, которые обещают и далее усиливать, если конфликт не будет завершен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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