Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на территории Украины разрушили их планы. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

В отместку Лондон продолжает снабжать Киев вооружением. Между тем российские военные наносят удары по военным объектам. Так, в Очакове уже ликвидирована база НАТО, работу которой должны были контролировать британцы. ВС РФ также атаковали аэродром Кульбакино и топливный склад ВСУ.

Сейчас российские войска дислоцируются на юго-востоке Николаевской области. Они наносят высокоточные ракетные удары по важным военным объектам. Запад не желает того, чтобы Николаев, который является стратегическим пунктом, позволяющим блокировать южное побережье Черного моря и одним из центров кораблестроения, оказался под контролем российских военных, пишет СП .

После установления российскими войсками Николаева ход военной спецоперации ВС РФ существенно ускорится. Как отметил военный эксперт Константин Сивков, захват Николаева позволит восстановить производство и ремонт кораблей, а также позволит России развернуть боевые корабли для выполнения задач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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