Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

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Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве
В Мире
Фото из открытых источников

Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на территории Украины разрушили их планы. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

В отместку Лондон продолжает снабжать Киев вооружением. Между тем российские военные наносят удары по военным объектам. Так, в Очакове уже ликвидирована база НАТО, работу которой должны были контролировать британцы. ВС РФ также атаковали аэродром Кульбакино и топливный склад ВСУ.

Сейчас российские войска дислоцируются на юго-востоке Николаевской области. Они наносят высокоточные ракетные удары по важным военным объектам. Запад не желает того, чтобы Николаев, который является стратегическим пунктом, позволяющим блокировать южное побережье Черного моря и одним из центров кораблестроения, оказался под контролем российских военных, пишет СП.

После установления российскими войсками Николаева ход военной спецоперации ВС РФ существенно ускорится. Как отметил военный эксперт Константин Сивков, захват Николаева позволит восстановить производство и ремонт кораблей, а также позволит России развернуть боевые корабли для выполнения задач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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